Малком: я провожу лучший сезон в «Зените». Возможно, даже лучший в карьере

Бразильский нападающий «Зенита» Малком назвал нынешний сезон одним из лучших в своей профессиональной карьере. Напомним, в сезоне-2022/2023 игрок провёл за сине-бело-голубых 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал семь результативных передач.
«Я провожу свой лучший сезон в «Зените». И, возможно, даже лучший в карьере. Прекрасно себя ощущаю. Сильно пересмотрел подход к работе за пределами футбольного поля. Которая не относится к тренировочному процессу. Чувствую, что моё тело стало лучше. Так хорошо себя никогда не чувствовал. И все показатели показывают, что моё тело сейчас в идеальной форме. Это находит отражение в статистике», — сказал Малком в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Полное интервью с Малкомом читайте на «Чемпионате»:
- 13 февраля 2023
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