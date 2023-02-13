Данни: завершение карьеры Жиркова — грустная новость. Мне было приятно играть вместе с ним
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Бывший португальский капитан и полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни прокомментировал сообщение о завершении карьеры своего экс-одноклубника защитника Юрия Жиркова.
«Завершение карьеры Жиркова — грустная новость для меня. Он провёл великолепную карьеру, отлично выступал в «Челси». Я рад, что смог разделить с ним множество хороших моментов на футбольном поле. Мне было приятно играть вместе с ним», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Жирков объявил о завершении карьеры в 39 лет. Последним клубом защитника были подмосковные «Химки». Ранее Жирков защищал цвета «Зенита», «Динамо», «Анжи», ЦСКА и лондонского «Челси», в составе которого стал чемпионом Англии в 2010 году.
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