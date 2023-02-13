Андрей Мостовой: на сборах «Зенита» стараюсь тренироваться даже через боль

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой высказался о своём состоянии на сборах сине-бело-голубых и о подготовке команды к возобновлению сезона-2022/2023. Полузащитник признался, что в этом году сборы дались ему тяжелее, чем раньше.
«Небольшой дискомфорт ещё чувствую, но понимаю, что уже нужно заниматься — нельзя терять тренировочные дни, которые так важны на сборах. Стараюсь делать это даже через боль. В целом самочувствие намного лучше, чем было. Что касается тренировки, то традиционная — предыгровая. Уделяем внимание тактическим схемам, а затем проводим футбольный мини-турнир. Сегодня [у нашей команды] что-то не получилось — заняли третье место.
К сожалению, пропустил предыдущую игру — это плохо. Тем более 90 минут, самая большая нагрузка на сборах. И я её пропустил, к сожалению. С тренерским штабом ещё не обсуждал, но, думаю, сыграю [в следующем товарищеском матче].
В этом году мне сборы дались тяжелее, честно говоря. Вообще, я очень люблю сборы, но сейчас тяжеловато. Возможно, из-за того, что отпуск получился длиннее, чем обычно. Последние четыре-пять дней очень сильно хочу домой (улыбается)», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».
Напомним, после 17 туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу Российский Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Сине-бело-голубые набрали 42 очка. У ближайшего преследователя, московского «Спартака», 36 очков. Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35).
- 13 февраля 2023
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