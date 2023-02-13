Малком: было бы неправдой сказать, что я никогда не хотел вернуться во Францию

Бразильский нападающий «Зенита» Малком признался, что любит Францию и не исключает своего возвращения туда в будущем. Напомним, недавно игроком интересовался «ПСЖ», однако сделка не состоялась.

«Насколько вообще интересна Франция с футбольной точки зрения? Я очень люблю Францию. У меня было прекрасное время в «Бордо». Чемпионат и страна мне знакомы. Было бы неправдой сказать, что я никогда не хотел вернуться туда. Меня в своё время там тепло приняли. Но я играл в разных странах. Вариант с Францией был бы прекрасен в будущем. Но и другие страны я для себя не закрываю», — сказал Малком в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью с Малкомом читайте на «Чемпионате»: