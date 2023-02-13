Малком: пересмотрел рацион. Как только начал иначе питаться — тело сразу же отреагировало

Форвард «Зенита» Малком рассказал, как на его физической форме сказалось изменение рациона, а также как он изменил восстановительный процесс после тренировочных занятий.



«Я пересмотрел подход к работе за пределами футбольного поля? В первую очередь речь о питании. Я тщательнее пересмотрел свой рацион. У меня появились специалисты, которые в этом помогают. И как только я стал питаться иначе, тело на это отреагировало. Я почувствовал себя легче, быстрее, выносливее. И когда ты видишь результат, тебе хочется продолжать. Важно видеть, что работа не идёт впустую. Что перемены полезны. В моём случае всё так и получилось.



Ещё стал иначе восстанавливаться после тренировок. Это тоже важный момент. Около восьми месяцев назад у меня появился личный физиотерапевт, который постоянно со мной. Он помогает продумывать план всех работ. Эта комбинация — питание плюс восстановление — и дала резкий скачок в развитии», — сказал Малком в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В текущем сезоне РПЛ бразилец принял участие во всех 17 матчах «Зенита», забил 12 мячей и стал автором пяти результативных передач.