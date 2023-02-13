Клопп: победа «Эвертона» над «Арсеналом» в прошлом туре была ожидаемой

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии мерсисайдского дерби с «Эвертоном» поделился мнением о новом главном тренере команды Шоне Дайче, который заменил на этом посту уволенного Фрэнка Лэмпарда. Матч между командами состоится сегодня, 13 февраля, начало – в 23:00 мск.

«Конечно, я приветствую Шона Дайча, который возглавил «Эвертон» после такой хорошей работы в «Бёрнли». Фрэнк Лэмпард больше не является менеджером «Эвертона», но нет никаких сомнений в том, что он достаточно молод, чтобы вернуться, поэтому я желаю ему всего наилучшего.

Работа Шона говорит сама за себя. У него есть чёткое представление о том, как он хочет, чтобы его команды играли, и это означает, что они всегда являются жёстким соперником. Я знаю, что некоторые были удивлены игре «Эвертона» с «Арсеналом» на прошлой неделе и особенно результату, которого они добились, но меня это не удивило. Как ни странно, победа команды Дайча казалась почти ожидаемой.

Итак, спасибо Шону и его игрокам за эту победу. Теперь у нас есть предупреждение – не то чтобы оно нам было нужно – о том, чего следует ожидать сегодня вечером», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

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