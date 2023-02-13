«Спартак» продлил контракт с Абаскалем до лета 2025 года

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Гильермо Абаскалем. Новый контракт испанского специалиста рассчитан до лета 2025 года.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Предыдущее соглашение тренера было рассчитано на два года и истекало летом 2024-го. Под руководством испанского специалиста красно-белые набрали 36 очков после 17 туров и занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Недавно команда одержала победу в Winline Зимнем кубке РПЛ.

«Спартак» возобновит сезон матчами Фонбет Кубка России с московским «Локомотивом». Первая встреча состоится 22 февраля. Начало матча — в 20:00 мск. Вторая игра состоится 1 марта.