«Спартак» продлил контракт с Абаскалем до лета 2025 года
Поделиться
Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Гильермо Абаскалем. Новый контракт испанского специалиста рассчитан до лета 2025 года.
Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Предыдущее соглашение тренера было рассчитано на два года и истекало летом 2024-го. Под руководством испанского специалиста красно-белые набрали 36 очков после 17 туров и занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Недавно команда одержала победу в Winline Зимнем кубке РПЛ.
«Спартак» возобновит сезон матчами Фонбет Кубка России с московским «Локомотивом». Первая встреча состоится 22 февраля. Начало матча — в 20:00 мск. Вторая игра состоится 1 марта.
Комментарии
- 13 февраля 2023
-
18:22
-
18:20
-
18:11
-
18:10
-
18:07
-
18:04
-
17:55
-
17:54
-
17:52
-
17:50
-
17:42
-
17:42
-
17:38
-
17:38
-
17:30
-
17:29
-
17:16
-
17:05
-
16:51
-
16:50
-
16:41
-
16:35
-
16:26
-
16:25
-
16:15
-
16:12
-
16:07
-
16:01
-
16:00
-
15:56
-
15:45
-
15:39
-
15:36
-
15:35
-
15:30
Партнерский контент