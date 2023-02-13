Источник: Абаскаль будет получать € 1,5 млн в год после продления контракта со «Спартаком»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, который сегодня, 13 февраля, продлил контракт со столичной командой до 2025 года, по новому соглашению будет получать € 1,5 млн за сезон, сообщает Metaratings.
Ранее СМИ сообщали, что прежний контракт с испанцем предусматривал заработную плату вдвое ниже.
Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Красно-белые под руководством испанца набрали 36 очков после 17 туров и занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России «Спартак» сыграет в первом раунде Пути РПЛ с «Локомотивом». Первый матч состоится 22 февраля, второй — 1 марта.
Недавно красно-белые выиграли Winline Зимний кубок РПЛ, одержав победы над «Ростовом», «Краснодаром» и «Сочи».
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