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Кечинов: продлить контракт с Абаскалем — абсолютно правильное решение «Спартака»

Кечинов: продлить контракт с Абаскалем — абсолютно правильное решение «Спартака»
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о продлении контракта с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

«Не считаю продлить контракт с Абаскалем сейчас преждевременным решением. Наоборот — абсолютно правильное решение «Спартака». Мы видим, как он работает, а «Спартак» развивается в нужном направлении и прогрессирует. Изменилась игра — стала атакующей, много забивают. Здесь заслуга главного тренера, поэтому решение абсолютно правильное», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новый контракт Абаскаля будет действовать до лета 2025 года. Под его руководством в этом сезоне «Спартак» набрал 36 очков в 17 матчах, их отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков.

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Источник: Абаскаль будет получать € 1,5 млн в год после продления контракта со «Спартаком»
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