Шишкин: Абаскаль заставил критиков переобуться. Заслужил новый контракт со «Спартаком»

Бывший игрок сборной России Роман Шишкин прокомментировал продление контракта главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Новое соглашение будет действовать до 2025 года.

«Гильермо заслужил новый контракт со «Спартаком». Абаскаль за полгода заслужил к себе уважение и симпатию. Сумел сплотить команду, поставив хорошую игру. Испанец заставил очень многих критиков переобуться и поменять мнение о себе. Поначалу все его сильно критиковали, а сейчас всё совсем иначе. Думаю, что дальше у него в «Спартаке» будет только лучше — это ещё далеко не потолок.



Если дали такой долгосрочной контракт, значит, Абаскаль полностью устраивает клуб. Я бы подождал конца сезона и не торопился. Но, возможно, есть определённые внутренние моменты, которые повлияли на ситуацию. В целом контракт на два-три года — это не так уж и много», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.