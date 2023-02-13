Малком: не считаю, что у «Зенита» нет конкурентов в России

Форвард «Зенита» Малком поделился мнением об уровне конкуренции в Российской Премьер-Лиге. Команда с берегов Невы выиграла четыре последних розыгрыша российского первенства, а в текущем сезоне возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя, «Спартак», на шесть баллов.



«Не считаю, что у «Зенита» нет конкурентов в России. Здесь много команд, которые могут бороться, отбирать очки. Нельзя расслабляться ни на минуту. Ты должен быть максимально сосредоточен. Было много примеров, когда мы играли неудачно. Когда соперник выглядел здорово. Всегда сложно играть с командами из Москвы. Трудно играть в гостях», — сказал Малком в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.