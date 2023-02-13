Кавазашвили поделился эмоциями после продления контракта Абаскаля со «Спартаком»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о продлении соглашения главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля до 2025 года.
«Достаточно серьёзное предложение. Почти за год нахождения Абаскаля в «Спартаке в руководстве клуба и, самое главное, в «ЛУКОЙЛе» убедились — выбор был сделан правильный.
Как ни странно, он среди многих тренеров, работавших ранее в «Спартаке», больше подходит нашему спартаковскому духу. Спартаковский дух — это когда собираются футболисты и обслуживающий персонал, которые очень любят «Спартак». Без любви за одни деньги в «Спартак» сейчас никто не пойдёт.
Сокращение легионеров в футбольном клубе говорит о том, что Абаскаль ведёт правильную политику по комплектованию команды нашими воспитанниками — это прекрасно. Я приветствую продление контракта», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 13 февраля 2023
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