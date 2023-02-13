Малком: чувствую ли себя лидером «Зенита»? У нас в команде много лидеров на поле

Форвард «Зенита» Малком рассказал, как относится к мнению, согласно которому он является лидером команды Сергея Семака. В 17 матчах текущего сезона РПЛ бразилец забил 12 голов и стал автором пяти результативных передач.
«Чувствую ли, что меня воспринимают как лидера «Зенита»? Я не стал бы говорить в категориях лидерства. Чувствую, что приношу большую пользу команде. Мне это нравится. Счастлив, что в этом сезоне всё получается. У нас много лидеров на поле. Поэтому не говорил бы о себе в этом ключе.
Ко мне действительно все хорошо относятся. Тренеры, игроки, персонал клуба. В начале зенитовской карьеры у меня было повреждение, но всё то сложное время и после меня все поддерживали. Меня это очень мотивирует», — сказал Малком в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
- 13 февраля 2023
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