Гильермо Абаскаль: «Спартак» — это одна семья. Продолжаем идти к победам вместе!

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался по поводу продления соглашения с клубом до лета 2025 года.
«Хочу поблагодарить клуб за доверие. «Спартак» — это одна семья. Продолжаем идти к победам вместе!» — приводит слова Абаскаля пресс-служба клуба.
Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Под руководством испанского специалиста «Спартак» провёл 24 матча, одержав 15 побед при шести поражениях и трёх ничейных исходах. К данному моменту красно-белые занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 17 туров.
«Спартак» возобновит сезон матчами Фонбет Кубка России с московским «Локомотивом». Первая встреча состоится 22 февраля. Начало матча — в 20:00 мск. Вторая игра состоится 1 марта.
- 13 февраля 2023
-
18:22
-
18:20
-
18:11
-
18:10
-
18:07
-
18:04
-
17:55
-
17:54
-
17:52
-
17:50
-
17:42
-
17:42
-
17:38
-
17:38
-
17:30
-
17:29
-
17:16
-
17:05
-
16:51
-
16:50
-
16:41
-
16:35
-
16:26
-
16:25
-
16:15
-
16:12
-
16:07
-
16:01
-
16:00
-
15:56
-
15:45
-
15:39
-
15:36
-
15:35
-
15:30