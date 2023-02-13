Гильермо Абаскаль: «Спартак» — это одна семья. Продолжаем идти к победам вместе!

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался по поводу продления соглашения с клубом до лета 2025 года.

«Хочу поблагодарить клуб за доверие. «Спартак» — это одна семья. Продолжаем идти к победам вместе!» — приводит слова Абаскаля пресс-служба клуба.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Под руководством испанского специалиста «Спартак» провёл 24 матча, одержав 15 побед при шести поражениях и трёх ничейных исходах. К данному моменту красно-белые занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 17 туров.

«Спартак» возобновит сезон матчами Фонбет Кубка России с московским «Локомотивом». Первая встреча состоится 22 февраля. Начало матча — в 20:00 мск. Вторая игра состоится 1 марта.