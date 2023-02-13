Гранат: Абаскаль заслужил продление контракта. С ним у «Спартака» есть перспективы

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал продление контракта главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля с московским клубом. Новое соглашение между сторонами действует до лета 2025 года.

«Абаскаль полностью заслужил продление своего контракта. Он уже показал хорошую работу, которая даёт результат. Думаю, что спустя время команда будет прогрессировать при нём. Всё по делу, продления со «Спартаком» стоило ожидать. У клуба с этим тренером есть отличные перспективы. В этом году с «Зенитом» побороться за чемпионство шансов нет. Многие игроки питерской команды опережают спартаковцев по мастерству и статусу. В следующем году у «Спартака» будут шансы, но в этом нет», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.