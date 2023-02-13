Ловчев: новый контракт Абаскаля — благодарность за первую часть сезона

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал продление контракта главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля до 2025 года.
«Это важная для тренера история — всё-таки пришёл он в команду при старых владельцах, полгода поработал, проявил себя — и получил оценку от владельцев новых.
Более того, думаю, в клубе прочитали новости о том, что у него есть некие варианты на стороне, и быстро приняли решение, продлив контракт. Это как знак тренеру: парень, не волнуйся, мы в тебя верим, только никуда не уезжай.
Заслуги Абаскаля очевидны. Команда работает и играет хорошо, есть результат в таблице, виден прогресс большой группы молодых футболистов. Игра команды симпатичная, она приносит результат. Этот контракт — как благодарность за первую часть сезона. Важно и то, что, несмотря на отъезд такой фигуры, как Жиго, нет пожара в обороне», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
«Спартак» после 17 туров занимает вторую позицию в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» шесть очков.
- 13 февраля 2023
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