Виктор Мелёхин рассказал, как играл за «Ростов» и одновременно заканчивал школу

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин рассказал, как одновременно играл за «Ростов» и заканчивал школу в Домодедове.

«Получилось так, что меня не смогли перевести в ростовскую школу. Никто не хотел брать ученика за полгода до экзамена. Но нашли общий язык со своей школой, с директором. Отправлял домашние задания по почте или в соцсетях. Они проверяли, ставили оценку.



ЕГЭ, в принципе, не провалил. Сдавал профильную математику, перешёл порог. Русский хорошо – больше 60. Обществознание рядом с порогом. Даже поступил в ростовский институт на спортивного менеджера», – приводит слова Мелёхина «РБ Спорт».

После 17 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 35 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь очков. В Кубке России команду Валерия Карпина ожидает двухматчевое противостояние с «Уралом». Эти матчи состоятся 22 и 27 февраля.