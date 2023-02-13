«Агенты подбивали стоимость». Мостовой — о новом контракте Абаскаля в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на продление контракта главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля до 2025 года.



«Если исходить из логики футбольного клуба — нормальное решение. Команда идёт на втором месте. Продлили — значит продлили. Во всех футбольных клубах продлевают, если команда идёт на высоких местах.



Зарплата 1,5 миллиона евро? Вот вам пожалуйста. А свои люди, которые жизнь отдают футболу, никому не нужны. Зато из всех углов кричат, что футбол надо развивать.



Зачем была эта шумиха тогда с Испанией и «Севильей»? Наверное, специально подбивали стоимость, агенты начали работать. С логической точки зрения — решение правильное. Но целый круг российских тренеров у нас, как любят выражаться, не востребованы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.