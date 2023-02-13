«Агенты подбивали стоимость». Мостовой — о новом контракте Абаскаля в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на продление контракта главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля до 2025 года.
«Если исходить из логики футбольного клуба — нормальное решение. Команда идёт на втором месте. Продлили — значит продлили. Во всех футбольных клубах продлевают, если команда идёт на высоких местах.
Зарплата 1,5 миллиона евро? Вот вам пожалуйста. А свои люди, которые жизнь отдают футболу, никому не нужны. Зато из всех углов кричат, что футбол надо развивать.
Зачем была эта шумиха тогда с Испанией и «Севильей»? Наверное, специально подбивали стоимость, агенты начали работать. С логической точки зрения — решение правильное. Но целый круг российских тренеров у нас, как любят выражаться, не востребованы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 13 февраля 2023
-
19:45
-
19:39
-
19:35
-
19:33
-
19:27
-
19:19
-
19:11
-
19:10
-
18:49
-
18:45
-
18:43
-
18:33
-
18:30
-
18:26
-
18:22
-
18:20
-
18:11
-
18:10
-
18:07
-
18:04
-
17:55
-
17:54
-
17:52
-
17:50
-
17:42
-
17:42
-
17:38
-
17:38
-
17:30
-
17:29
-
17:16
-
17:05
-
16:51
-
16:50
-
16:41