Малком: «ПСЖ»? Нет мыслей, что это был мой единственный шанс уйти в топ-клуб
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Форвард «Зенита» Малком рассказал, как отреагировал на несостоявшийся переход в «ПСЖ» в январское трансферное окно. Французский гранд был заинтересован в кандидатуре бразильца, но в итоге стороны не пришли к соглашению.
«ПСЖ»? Я не рассматриваю это как редкий шанс. Да, появилась возможность. Но теперь это в прошлом. Думаю, если я продолжу работать так же усердно, то ещё смогу проявить себя на самом высоком европейском уровне. Нет мыслей, что это был мой единственный шанс уйти в топ-клуб», — сказал Малком в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Бразилец перешёл в «Зенит» в августе 2019 года из «Барселоны» за € 40 млн. В текущем сезоне РПЛ в 17 матчах он забил 12 голов и отдал пять результативных передач.
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