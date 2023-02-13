Малком: «ПСЖ»? Нет мыслей, что это был мой единственный шанс уйти в топ-клуб

Форвард «Зенита» Малком рассказал, как отреагировал на несостоявшийся переход в «ПСЖ» в январское трансферное окно. Французский гранд был заинтересован в кандидатуре бразильца, но в итоге стороны не пришли к соглашению.



«ПСЖ»? Я не рассматриваю это как редкий шанс. Да, появилась возможность. Но теперь это в прошлом. Думаю, если я продолжу работать так же усердно, то ещё смогу проявить себя на самом высоком европейском уровне. Нет мыслей, что это был мой единственный шанс уйти в топ-клуб», — сказал Малком в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Бразилец перешёл в «Зенит» в августе 2019 года из «Барселоны» за € 40 млн. В текущем сезоне РПЛ в 17 матчах он забил 12 голов и отдал пять результативных передач.