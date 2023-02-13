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Мелёхин — о переводе в оборону: сначала подумал: «Защищать ворота? Я хочу голы забивать»

Мелёхин — о переводе в оборону: сначала подумал: «Защищать ворота? Я хочу голы забивать»
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Футболист «Ростова» Виктор Мелёхин рассказал, как сменил позицию с атакующего полузащитника на центрального защитника.

«В какой-то момент мне дали манишку и отправили в оборону. Сначала подумал: «Почему защищать ворота? Я хочу голы забивать». Но потом понравилось. Так что даже рад, что так случилось. Не могу сказать, что переучивался. Знал основные требования на этой позиции. Какие-то моменты объясняли более тщательно. Но я быстро привык и освоился.

В какой-то момент меня пригласили на тренировку в основу. Мне тогда ещё даже 18 не исполнилось. Смотрел РПЛ по телевизору, а теперь с ними тренируюсь. Просто космос. Большая неожиданность», – приводит слова Мелёхина «РБ Спорт».

После 17 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 35 очков. В Кубке России команду Валерия Карпина ожидает двухматчевое противостояние с «Уралом». Эти матчи состоятся 22 и 27 февраля.

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