Мелёхин — о переводе в оборону: сначала подумал: «Защищать ворота? Я хочу голы забивать»

Футболист «Ростова» Виктор Мелёхин рассказал, как сменил позицию с атакующего полузащитника на центрального защитника.

«В какой-то момент мне дали манишку и отправили в оборону. Сначала подумал: «Почему защищать ворота? Я хочу голы забивать». Но потом понравилось. Так что даже рад, что так случилось. Не могу сказать, что переучивался. Знал основные требования на этой позиции. Какие-то моменты объясняли более тщательно. Но я быстро привык и освоился.



В какой-то момент меня пригласили на тренировку в основу. Мне тогда ещё даже 18 не исполнилось. Смотрел РПЛ по телевизору, а теперь с ними тренируюсь. Просто космос. Большая неожиданность», – приводит слова Мелёхина «РБ Спорт».

После 17 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 35 очков. В Кубке России команду Валерия Карпина ожидает двухматчевое противостояние с «Уралом». Эти матчи состоятся 22 и 27 февраля.