Малком: семья — всё, что у меня есть. Бог послал нам ребёнка

Форвард «Зенита» Малком рассказал о своём отношении к семье и сообщил, что в мае должен стать отцом.
«Семья – это всё, что у меня есть. Это важный мотивирующий фактор. Хочу, чтобы мои любимые люди ни в чём не нуждались. Мы ожидаем пополнения в мае. Должен родиться сын. Планируем назвать его Габриэль – это имя архангела. Мы долго шли к этому. Долго пытались. К сожалению, у моей подруги были проблемы со здоровьем. Состоялась операция. После нам сказали, что шансы забеременеть небольшие. Но случилось чудо. Бог послал нам ребёнка.
Моя подруга будет в Бразилии. Там все родственники и близкие люди. Она будет находиться там. В мае ребёнок родится. Надеюсь, смогу выпросить себе несколько дней выходных, чтобы поприсутствовать на родах. Жду с нетерпением. Это, возможно, самая большая мечта в жизни – стать отцом», — сказал Малком в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
В 17 матчах текущего сезона РПЛ бразилец забил 12 голов и стал автором пяти результативных передач.
- 13 февраля 2023
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