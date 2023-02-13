Малком: старался как можно быстрее выучить русский язык. Но быстро понял — очень сложно
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Форвард «Зенита» Малком рассказал, что после перехода в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году пытался выучить русский язык.
«Русский язык – это задача для меня. Старался как можно быстрее его освоить, что-то выучить, но быстро понял, что это очень сложно. При этом за время, проведённое в России, я слышал много слов. Пытался составлять простые предложения. Понятно, что в тренировочном процессе ты многое слышишь на русском. И понимаешь. Но дать интервью на русском – слишком амбициозный проект для меня. Пока меня хватает только на короткие реплики. Однако меня радует, что всё больше мыслей я могу донести хотя бы в футбольном плане», — сказал Малком в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
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