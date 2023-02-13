«Ливерпуль» — «Эвертон»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 13 февраля, состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» в рамках дерби примет «Эвертон». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток главного арбитра Саймона Хупера прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ливерпуль» в данный момент далёк от своей оптимальной формы. В последних пяти встречах команда Юргена Клоппа набрала только четыре очка, уступив в трёх матчах. Клуб занимает 10-е место турнирной таблицы, имея в активе 29 очков.

Положение «Эвертона» ещё более плачевное — команда занимает 18-е место в зоне вылета, имея в активе 18 очков. Сейчас «ирисок» возглавляет новый главный тренер, Шон Дайч, под руководством которого команда смогла огорчить лидера чемпионата нынешнего сезона — лондонский «Арсенал» (1:0).