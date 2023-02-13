Виктор Мелёхин: для меня огромная честь, что удалось поработать с Юрием Сёминым

Центральный защитник «Ростова» Виктор Мелёхин поделился впечатлениями от работы с Юрием Сёминым.

«Юрий Сёмин, как и Валерий Карпин, очень требователен. Для меня огромная честь, что удалось с ним поработать. При нём я дебютировал в РПЛ. Благодарен, что он не побоялся и поставил 17-летнего парня в основу. Зацепила уверенность Юрия Палыча. Пришёл и сразу поставил себя — я главный и буду решать, как мы будем играть. Это было не наигранно, чувствовался стержень», — приводит слова Мелёхина «РБ Спорт».



Юрий Сёмин руководил «Ростовом» всего полтора месяца – с августа по сентябрь 2021 года, – после чего покинул свой пост по собственному желанию.

На данный момент «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 35 очков. В Кубке России команду Валерия Карпина ожидает двухматчевое противостояние с «Уралом». Игры состоятся 22 и 27 февраля.