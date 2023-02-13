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Экс-супруга Нобоа не верит в то, что эквадорец мог избить свою девушку

Экс-супруга Нобоа не верит в то, что эквадорец мог избить свою девушку
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Ольга Нобоа-Романова, экс-супруга полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа отреагировала на ситуацию с нынешней девушкой футболиста Кевиам Касо, которая обвинила эквадорца в избиении.

«Мы знакомы с 2008 года, в браке прожили восемь с половиной лет! За столько времени может произойти масса событий, в которых люди проявляются в ту или иную сторону. Особенно показательно они раскрываются во время развода. Вылезает вся грязь, совершаются подлые поступки по отношению друг к другу.

Итак, за восемь с половиной лет совместной жизни с моим бывшим супругом я никогда не видела его агрессивным и ничего не слышала об этом от других людей, до той истории, которая произошла сегодня.

Он никогда не поднимал руку на меня, и я не слышала, чтобы он поступал так по отношению к другим. Более того, за столько лет в мой адрес не было ни одного оскорбления.

И ещё показательный момент, который поможет вам сформировать о нём своё мнение: после развода я продолжала переезжать с детьми в те города, где он играет. Разве это было бы возможно, будь он тем, кто оскорблял или применял насилие и давление по отношению ко мне или другим людям?

Мы смогли достойно расстаться, без привлечения СМИ, максимально оберегая себя и наших детей!» — написала Нобоа-Романова на своей странице в одной из социальных сетей.

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