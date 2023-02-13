Неманья Видич: хочу использовать свои знания и знакомства, чтобы помочь сербскому футболу

Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич рассказал, с какой целью он проходит курсы повышения квалификации от УЕФА. По сведениям источников, экс-игрок желает занять пост президента Футбольной ассоциации Сербии.
«Я теперь лучше разбираюсь в футболе. Я прошёл курс в английской футбольной ассоциации и получил лицензию Pro в Сент-Джордже. Почему я здесь, так это чтобы узнать о коммерции, финансах, коммуникациях и маркетинге — важность этих составляющих я осознал, когда играл за «Манчестер Юнайтед», но сейчас мы действительно погружаемся в это.
Проблема Сербии в том, что мы слишком далеки от всего этого. Мы не продвинулись вперёд с точки зрения цифровизации, профессионализации и прозрачности действий. Сербия отстаёт в этих аспектах, но у нас много талантов. У нас есть умные люди, но нам просто нужен кто-то, кто укажет направление и даст шанс молодому поколению. Этот мир принадлежит молодёжи.
Я люблю Сербию. Я нахожусь в своём лучшем возрасте и хочу помочь, если смогу, сербскому сообществу и сербскому футболу. Это образование помогает мне получить знания и знакомства, которые я могу использовать, чтобы каким-либо образом помочь сербскому футболу», — приводит слова Видича издание The Times.
Гол Амира Ибрагимова за юношескую команду «Манчестер Юнайтед»:
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