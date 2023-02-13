Марсель Забитцер: мне нравится атмосфера на «Олд Траффорд»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер, который перешёл в английский клуб на правах аренды до конца сезона, рассказал об адаптации в новом клубе.



«На данный момент это аренда, это всё, что я могу сказать. Мне здесь нравится, я чувствую себя очень хорошо. Мне нравятся команда и клуб, атмосфера на «Олд Траффорд». Посмотрим, что будет летом.



Несколько дней были очень насыщенными. Я должен был быстро влиться, но это хорошо. Тренер много говорит со мной и рассказывает, чего он от меня ждёт. Я пытаюсь выполнять его установку. Чувствую себя хорошо в его схеме, мне это нравится», — приводит слова Забитцера Daily Mail.



После перехода в стан «красных дьяволов» Забитцер успел сыграть в трёх матчах, но не отметился результативными действиями.

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