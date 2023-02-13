Неймар: мы постараемся показать лучшую версию «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар принял участие в пресс-конференции перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» и высказался о многочисленной критике в свой адрес.

«Я понимаю критику, но чувствую себя очень хорошо. Продолжу демонстрировать свою лучшую форму в играх за «ПСЖ» и буду делать это до конца сезона. Я доверяю себе, у меня есть большая уверенность в команде, и завтра мы постараемся показать лучшую версию «ПСЖ», — приводит слова Неймара с пресс-конференции журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне на счету Неймара 17 голов и 16 результативных передач в 27 сыгранных матчах за «ПСЖ».



Первый матч «ПСЖ» и «Баварии» состоится уже завтра, 14 февраля. Встреча пройдёт в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Ответная встреча между соперниками пройдёт в Мюнхене 8 марта.