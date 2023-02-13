Галтье: если Мбаппе выйдет в составе «ПСЖ», то чтобы играть, а не пугать «Баварию»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» ответил на вопрос, сможет ли нападающий парижского клуба Килиан Мбаппе принять участие в игре. Напомним, 1 февраля французский форвард получил травму двуглавой мышцы левого бедра в игре с «Монпелье» (3:1), и сообщалось, что его восстановление займёт до трёх недель.

«Попадёт ли Мбаппе в заявку на матч? Посмотрим завтра утром. Будет проведена дискуссия с медицинским персоналом. На данный момент я не знаю, будет ли Килиан в составе. Но если он всё же будет, то чтобы полноценно играть, а не пугать мюнхенскую «Баварию», — приводит слова Галтье Bayern&Germany.

Матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится завтра, 14 февраля, в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Начало встречи – в 23:00 по московскому времени.

Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ»: