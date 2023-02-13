Неймар — о ссоре с Кампушем: это была небольшая дискуссия, мы просто не сошлись во мнении

Нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал сообщения о его конфликте с футбольным советником клуба Луишем Кампушем после поражения команды в матче 23-го тура чемпионата Франции с «Монако».

«Да, у нас была дискуссия с Кампушем. Но это была небольшая дискуссия, а не какой-то конфликт — мы просто не сошлись во мнении. Это случается с нами каждый день, но я люблю всех. Такое происходит у меня и с моей девушкой, но мы всё равно вместе. Футбол – это не просто любовь, не просто дружба. Есть уважение, но бывает, что есть дискуссии. Мы не привыкли проигрывать, а когда случаются поражения, нас это, конечно, беспокоит. Это часть процесса улучшения», — приводит слова Неймара Goal.com.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» состоится уже завтра, 14 февраля. Встреча пройдёт в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Ответная игра пройдёт в Мюнхене 8 марта.