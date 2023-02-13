Форвард «Сочи» Сарвели рассказал, почему не болеет ни за одну из европейских команд
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Форвард «Сочи» Владислав Сарвели объяснил, почему не болеет ни за один из европейский клубов.
«Когда я смотрю большие матчи, я смотрю футбол, я не болею за кого-то конкретно. У меня не было любимого клуба в детстве, я жил в Приморском крае, разница во времени там семь часов, маленький ребёнок не может смотреть футбол ночью или рано утром. В девять или 11 лет это почти невозможно, если только твой отец не болеет за какую-то команду и не смотрит матчи ночью», — сказал Сарвели в видео на клубном YouTube-канале «Сочи».
В 17 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги Владислав Сарвели стал автором четырёх забитых мячей. Сочинцы занимают девятую позицию в турнирной таблице, имея в активе 25 очков.
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