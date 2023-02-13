Защитник Мелёхин рассказал, на что будет претендовать «Ростов» в этом сезоне
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Центральный защитник «Ростова» Виктор Мелёхин высказался о целях клуба на текущий сезон Российской Премьер-Лиги.
«Идеальный расклад – самые высокие места. Но нам нужно выполнять требования в каждом конкретном матче. Реальный? Мы же все хотим идеальный расклад – поэтому пусть будет первое место», – приводит слова Мелёхина «РБ Спорт».
Сезон Российской Премьер-Лиги возобновится в начале марта, когда стартует 18-й тур. После 17 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 35 очков. Отставание ростовчан от лидирующего «Зенита» составляет семь очков.
В Кубке России команду Валерия Карпина ожидает двухматчевое противостояние с «Уралом». Эти матчи состоятся 22 и 27 февраля.
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