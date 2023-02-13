Руслан Нигматуллин: спустя время Жиркова можно будет называть легендой российского футбола

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал решение экс-защитника ЦСКА, «Челси» и «Зенита» Юрия Жиркова завершить свою профессиональную карьеру футболиста.
«Жирков оставил огромный след в истории футбола России. Юрий является одним из самых титулованных российских футболистов. Как мне кажется, спустя некоторое время его можно будет с уверенностью называть легендой российского футбола», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Юрий Жирков принял решение завершить свою карьеру в 39 лет. Последним клубом, чьи цвета он защищал, были подмосковные «Химки». Кроме ЦСКА, «Челси» и «Зенита», он также выступал за Анжи и московское «Динамо». В составе лондонского клуба Жирков стал чемпионом Англии.
- 13 февраля 2023
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