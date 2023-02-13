Мелёхин: лет в 14–15 пригласили на просмотр в «Спартак», но в итоге не подошёл по уровню

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин рассказал о приглашении в академию «Спартака» и о том, за кого болел в детстве.

«Лет в 14–15 пригласили на просмотр в «Спартак». Тренировался там недели две. Но в итоге сказали, что на моей позиции есть более сильный игрок. Не подошёл по уровню.



«Спартаку» в детстве не симпатизировал. У меня дедушка по юношам играл за «Динамо», позже учился в школе милиции. Так что и я не то что болел за них, но внимательно следил», – приводит слова Мелёхина «РБ Спорт».

После 17 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 35 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь очков. В Кубке России команду Валерия Карпина ожидает двухматчевое противостояние с «Уралом». Эти матчи состоятся 22 и 27 февраля.