Сёмин: стоит ли Головину оставаться в «Монако»? Это должно быть его решение

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, стоит ли полузащитнику «Монако» Александр Головин оставаться в своём нынешнем клубе, а также поделился мнением, смогут ли «монегаски» составить конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за чемпионство во французской Лиге 1.
«Стоит ли Головину оставаться в «Монако»? Это должно быть его решение, он вполне созрел для самостоятельных поступков. Во Франции Саша добился успеха, вырос в игрока европейского уровня. Что немаловажно, в него верит хозяин клуба Рыболовлев, который лично приглашал. Команда всегда на вторых-третьих позициях, это вполне достойно.
Сможет ли «Монако» замахнуться на первую строчку? Сомневаюсь. Мбаппе, Неймар и иже с ними скоро вернутся», — приводит слова Сёмина «Московский комсомолец».
- 13 февраля 2023
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