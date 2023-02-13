Петржела: Жирков — великолепный российский футболист. Юрий был шикарен, играя в «Челси»
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Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал решение бывшего игрока сине-бело-голубых Юрия Жиркова завершить свою карьеру в возрасте 39 лет.
«Жирков — великолепный российский футболист. Юрий провёл отличное время в «Челси»: был шикарен, играя в Англии. Он добился многого в своей карьере. Но, к сожалению, время берёт своё. В таком возрасте футболисты обычно уже заканчивают свою карьеру», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Жирков выступал в составе «Челси» в период с 2009 по 2011 год. В 2010 году крайний защитник стал чемпионом Англии в составе лондонского клуба. Также футболист выступал за ЦСКА, «Динамо», «Анжи» и «Химки».
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