«Ливерпуль» — «Эвертон»: стартовые составы команд на матч 23-го тура АПЛ
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Сегодня, 13 февраля, состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» в рамках дерби примет «Эвертон». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток главного арбитра Саймона Хупера прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Ливерпуль»: Алисон — Александер-Арнольд, Матип, Гомес, Робертсон — Байчетич, Хендерсон, Фабиньо — Гакпо, Нуньес, Салах.
«Эвертон»: Пикфорд — Коулман, Тарковски, Коуди, Миколенко — Макнил, Дукуре, Гейе, Онана, Айуоби — Симмс.
«Ливерпуль» занимает 10-ю строчку турнирной таблицы чемпионата, имея в активе 29 очков. «Эвертон» располагается на 18-й позиции в зоне вылета, у команды 18 очков.
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