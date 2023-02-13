«Ливерпуль» — «Эвертон»: стартовые составы команд на матч 23-го тура АПЛ

Сегодня, 13 февраля, состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» в рамках дерби примет «Эвертон». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток главного арбитра Саймона Хупера прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алисон — Александер-Арнольд, Матип, Гомес, Робертсон — Байчетич, Хендерсон, Фабиньо — Гакпо, Нуньес, Салах.

«Эвертон»: Пикфорд — Коулман, Тарковски, Коуди, Миколенко — Макнил, Дукуре, Гейе, Онана, Айуоби — Симмс.

«Ливерпуль» занимает 10-ю строчку турнирной таблицы чемпионата, имея в активе 29 очков. «Эвертон» располагается на 18-й позиции в зоне вылета, у команды 18 очков.