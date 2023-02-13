Нагельсман ответил на вопрос, как остановить форварда «ПСЖ» Лионеля Месси

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» ответил на вопрос журналистов, как его команде остановить нападающего парижан Лионеля Месси.

«На протяжении 90 минут мы должны действовать коллективно, как команда. Нам нужно предотвращать передачи ему, Неймару или Мбаппе. У них также есть крайние защитники с большой скоростью. У них много талантливых игроков. Но «ПСЖ», в свою очередь, также думает о том, как остановить наших футболистов. В конце концов, в такой дуэли решающую роль играет повседневная форма команд», — приводит слова Нагельсмана официальный аккаунт мюнхенского клуба.

Матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится завтра, 14 февраля, в Париже на стадионе «Парк де Пренс», начало встречи – в 23:00 мск.

Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ»: