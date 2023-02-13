Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нагельсман ответил на вопрос, как остановить форварда «ПСЖ» Лионеля Месси

Нагельсман ответил на вопрос, как остановить форварда «ПСЖ» Лионеля Месси
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» ответил на вопрос журналистов, как его команде остановить нападающего парижан Лионеля Месси.

«На протяжении 90 минут мы должны действовать коллективно, как команда. Нам нужно предотвращать передачи ему, Неймару или Мбаппе. У них также есть крайние защитники с большой скоростью. У них много талантливых игроков. Но «ПСЖ», в свою очередь, также думает о том, как остановить наших футболистов. В конце концов, в такой дуэли решающую роль играет повседневная форма команд», — приводит слова Нагельсмана официальный аккаунт мюнхенского клуба.

Матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится завтра, 14 февраля, в Париже на стадионе «Парк де Пренс», начало встречи – в 23:00 мск.

Новость по теме
Галтье: в «ПСЖ» изучили «Баварию», её сильные и слабые стороны

Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023