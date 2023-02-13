Александр Тарханов назвал проблемы детско-юношеского футбола в России

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о проблемах детского футбола в России.
«Детский футбол в России находится в неважном состоянии. С одной стороны, есть московские клубы «Динамо», «Спартак», ЦСКА, есть «Краснодар», которые занимаются детьми. За каждую из этих команд играет немало собственных воспитанников.
А вот что происходит на Дальнем Востоке, я не знаю. Там нет ни команд даже Второй лиги, ни академий. Вообще, очень мало академий. На весь Урал и Сибирь только ещё не открытая академия в Екатеринбурге.
На детей нельзя жалеть денег. В регионах должны быть академии. Ведь многие дети не могут ездит на тренировки за 50-100 километров. А когда ребёнок живёт в таком учреждении, где можно и тренироваться, и учиться, то другое дело.
Кроме того, не хватает полей. Естественно, нужны и тренерские кадры для детей. Наверное, это главный вопрос для России. Нужно уметь учить детей, а не бороться за результат. Раньше был известен ростовский интернат. Мы с Олегом Романцевым вышли из красноярского интерната. Тренеры были, как родные отцы для нас.
Если наладить систему подготовки, то у нас будет намного больше хороших футболистов», — приводи слова Тарханова Vprognoze.ru.
- 13 февраля 2023
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