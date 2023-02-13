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Роберт Ренан — лидер Бразилии по игровому времени на молодёжном чемпионате Южной Америки

Роберт Ренан — лидер Бразилии по игровому времени на молодёжном чемпионате Южной Америки
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Защитник «Зенита» Роберт Ренан, который со сборной Бразилии выиграл молодёжный чемпионат Южной Америки, стал лидером своей национальной команды по игровому времени на турнире, сообщает портал Opta. Игрок провёл на поле 752 минуты.

Кроме того, Ренан стал лучшим в своей сборной по касаниям мяча (565, четвёртый показатель среди всех команд), вторым на турнире по перехватам (16), по точным передачам (394) и по точным длинным передачам (51).

В финале «селесао» обыграли сборную Уругвая со счётом 2:0.

Напомним, «Зенит» приобрёл права на Роберта Ренана в зимнее трансферное окно сезона-2022/2023. Ранее молодой игрок выступал лишь за «Коринтианс». В 13 матчах за бразильскую команду защитник отдал одну результативную передачу и заработал две жёлтые карточки. Ренан играет на позиции центрального защитника.

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