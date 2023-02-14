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Нападающий Коди Гакпо забил дебютный гол за «Ливерпуль»

Нападающий Коди Гакпо забил дебютный гол за «Ливерпуль»
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Сегодня, 14 февраля, проходит матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» принимает «Эвертон» на «Энфилде». По ходу второго тайма нидерландский нападающий хозяев Коди Гакпо забил свой дебютный мяч за клуб, точную передачу ему отдал крайний защитник Трент Александер-Арнольд.

Для Гакпо матч с «Эвертоном» седьмой за «Ливерпуль» во всех турнирах, в прошлых встречах он не совершил ни одного результативного действия. Нападающий пополнил команду Юргена Клоппа в конце декабря, перейдя из ПСВ за сумму около € 42 млн.

На минувшем чемпионате мира в Катаре Гакпо провёл за сборную Нидерландов пять матчей и забил три гола. За ПСВ он провёл 24 матча во всех турнирах, на его счету 13 мячей и 17 результативных передач.

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