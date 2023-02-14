«Реал Сосьедад» с трудом удержал победу над «Эспаньолом» в матче 21-го тура Ла Лиги

Сегодня, 14 февраля, завершился матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Эспаньол» принимал «Реал Сосьедад». Встреча прошла на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне. Стартовый свисток главного арбитра Алехандро Муньиса Руиса прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Гости вышли вперёд на 23-й минуте встречи — отличился японский вингер Такефуса Кубо.

Гол Кубо:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В начале второй половины встречи «Реал Сосьедад» укрепил своё преимущество — точный гол забил Александр Сёрлот с передачи Микеля Оярсабаля.

Гол Сёрлота:

На 63-й минуте «Эспаньол» пропустил вновь — на этот раз центральный защитник хозяев Леандро Кабрера отправил мяч в собственные ворота.

Автогол Кабреры:

На 74-й минуте «Эспаньол» вновь забил, но в этот раз в чужие ворота — отличился Серхи Дардер.

Гол Дардера:

На 87-й минуте у хозяев появился шанс на спасение, когда Бриан Оливан с передачи Хосе Карлоса Ласо сократил отставание «Эспаньола» до минимума.

Гол Оливана

Но на 90+4-й минуте защитник Леандро Кабрера, до этого забивший в собственные ворота, снова подставил команду, когда получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

Удаление Кабреры

В оставшиеся минуты «Реал Сосьедад» смог сдержать натиск соперника и добиться победного для себя счёта — 3:2.