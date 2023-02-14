«Реал Сосьедад» с трудом удержал победу над «Эспаньолом» в матче 21-го тура Ла Лиги

Сегодня, 14 февраля, завершился матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Эспаньол» принимал «Реал Сосьедад». Встреча прошла на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне. Стартовый свисток главного арбитра Алехандро Муньиса Руиса прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Гости вышли вперёд на 23-й минуте встречи — отличился японский вингер Такефуса Кубо.
Гол Кубо:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
В начале второй половины встречи «Реал Сосьедад» укрепил своё преимущество — точный гол забил Александр Сёрлот с передачи Микеля Оярсабаля.
Гол Сёрлота:
На 63-й минуте «Эспаньол» пропустил вновь — на этот раз центральный защитник хозяев Леандро Кабрера отправил мяч в собственные ворота.
Автогол Кабреры:
На 74-й минуте «Эспаньол» вновь забил, но в этот раз в чужие ворота — отличился Серхи Дардер.
Гол Дардера:
На 87-й минуте у хозяев появился шанс на спасение, когда Бриан Оливан с передачи Хосе Карлоса Ласо сократил отставание «Эспаньола» до минимума.
Гол Оливана
Но на 90+4-й минуте защитник Леандро Кабрера, до этого забивший в собственные ворота, снова подставил команду, когда получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.
Удаление Кабреры
В оставшиеся минуты «Реал Сосьедад» смог сдержать натиск соперника и добиться победного для себя счёта — 3:2.
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