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Неймар не планирует уходить из «ПСЖ». Игрок покинет клуб только при желании парижан

Неймар не планирует уходить из «ПСЖ». Игрок покинет клуб только при желании парижан
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Нападающий Неймар не планирует уходить из «ПСЖ» по своему желанию.

Как сообщает RMC Sport, бразилец не думает покидать «ПСЖ». Он полностью сосредоточен на ближайших матчах Лиги чемпионов с «Баварией» и Лиги 1. Неймар может изменить свою позицию только в том случае, если его выставят на трансфер в конце сезона.

Неймар выступает за парижский суперклуб с 2017 года. Бразилец сыграл за «ПСЖ» 171 матч, в которых забил 117 голов и сделал 76 результативных передач. Ранее сообщалось, что парижане пытались расстаться с 31-летним футболистом летом 2022 года, однако не нашли покупателей. «ПСЖ» требовал за Неймара € 150 млн, но снизил требования до € 100 млн. Парижане купили бразильского форварда у «Барселоны» за € 222 млн.

В текущем сезоне на счету Неймара 17 голов и 16 результативных передач в 27 сыгранных матчах за «ПСЖ». В трёх встречах за сборную Бразилии на чемпионате мира 2022 года в Катаре футболист отметился двумя забитыми мячами и одним голевым пасом.

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