Неймар не планирует уходить из «ПСЖ». Игрок покинет клуб только при желании парижан

Нападающий Неймар не планирует уходить из «ПСЖ» по своему желанию.



Как сообщает RMC Sport, бразилец не думает покидать «ПСЖ». Он полностью сосредоточен на ближайших матчах Лиги чемпионов с «Баварией» и Лиги 1. Неймар может изменить свою позицию только в том случае, если его выставят на трансфер в конце сезона.



Неймар выступает за парижский суперклуб с 2017 года. Бразилец сыграл за «ПСЖ» 171 матч, в которых забил 117 голов и сделал 76 результативных передач. Ранее сообщалось, что парижане пытались расстаться с 31-летним футболистом летом 2022 года, однако не нашли покупателей. «ПСЖ» требовал за Неймара € 150 млн, но снизил требования до € 100 млн. Парижане купили бразильского форварда у «Барселоны» за € 222 млн.



В текущем сезоне на счету Неймара 17 голов и 16 результативных передач в 27 сыгранных матчах за «ПСЖ». В трёх встречах за сборную Бразилии на чемпионате мира 2022 года в Катаре футболист отметился двумя забитыми мячами и одним голевым пасом.

Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ»: