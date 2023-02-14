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Независимый отчёт назвал УЕФА виновным в беспорядках в финале Лиги чемпионов — 2021/2022

Независимый отчёт назвал УЕФА виновным в беспорядках в финале Лиги чемпионов — 2021/2022
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Независимый отчёт признал УЕФА виновным в давке перед финальным матчем Лиги чемпионов прошлого сезона между «Ливерпулем» и «Реалом» (0:1).

«Экспертная комиссия пришла к выводу, что УЕФА как организатор мероприятия несёт основную ответственность за сбои, которые едва не привели к катастрофе. УЕФА должен был следить за безопасностью, чтобы убедиться, что всё это работает. Очевидно, этого не произошло», — приводит текст отчёта BBC.

Отметим, заказчиком независимого отчёта выступил сам УЕФА.

Напомним, во время финала Лиги чемпионов одни из ворот на сектор закрыли, из-за чего сотни человек остались зажатыми. Народ начал перелезать через заборы, из-за чего жандармы приняли решение оттеснять толпу при помощи слезоточивого газа и перцовых баллончиков.

Сообщалось, что в результате давки пострадало около 1000 человек.

Беспорядки в Париже после финала Лиги чемпионов:

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