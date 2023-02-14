Капелло назвал Анчелотти величайшим тренером в истории итальянского футбола

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло назвал главного тренера «Реала» Карло Анчелотти величайшим тренером в истории Италии.
«Анчелотти – великий тренер, величайший из всех, что были в Италии. Он лучший, потому что побеждал везде, а это сложно.
Было бы очень интересно назначение Анчелотти в сборную Бразилии. Тренировать сборные – это совсем другое, чем работа с клубами. Я пошёл тренировать Англию, потому что у меня была такая мечта. Думаю, под конец карьеры такое может произойти и с Карло», – приводит слова Капелло Corriere dello Sport.
Напомним, ранее сообщалось, что итальянец покинет «Реал» по окончании клубного сезона и возглавит «селесао». Одним из главных аргументов в пользу кандидатуры итальянца назывались его хорошие отношения с рядом бразильских футболистов «сливочных».
Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти:
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