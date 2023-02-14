Спаллетти рассказал о схожих качествах Кварацхелии и Салаха

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал, кого ему напоминает игрок команды Хвича Кварацхелия.



«Кварацхелия – действительно тот, кто хорошо чувствует себя при дриблинге, нежно относится к мячу, к финтам, которым так сложно противостоять.



Один из таких парней, у которых есть такие качества в узких пространствах и в точном завершении атак, – Мо Салах. Он не чувствует давления.



Хвича – тихий парень, это видно. У него большое будущее», – приводит слова Спаллетти Football Italia.



В 18 матчах Серии А грузинский футболист забил девять голов и отдал девять результативных передач.



Команда Лучано Спаллетти возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 59 очков после 22 матчей. Ближайшего преследователя, «Интер», неаполитанцы опережают на 15 очков.

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