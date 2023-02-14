Министр спорта Украины оценил шансы страны принять ЧМ-2030 по футболу

Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт оценил шансы того, что чемпионат мира по футболу 2030 года пройдёт на Украине.
«Шансы большие, потому что вы видите, что сейчас Украина — это тренд в мире. Поэтому если в ближайшее время у нас будет возможность подготовиться, построить стадионы, сделать инфраструктуру, то у нас есть большие шансы для того, чтобы получить право на проведение чемпионата мира на Украине.
У нас есть большой опыт. Евро-2012 мы провели на высоком уровне. В 2018 году мы провели финал Лиги чемпионов на высоком уровне. Мы знаем, как и что делать, инфраструктура есть. Нужно ещё что-то строить, но мы это сделаем, я уверен», — сказал Гутцайт на YouTube-канале ProUA.
В октябре 2022 года Украина официально присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.
7 ярких игроков ЧМ-2022, которые перешли в новые клубы:
- 14 февраля 2023
-
03:19
-
03:09
-
03:04
-
02:56
-
02:41
-
02:22
-
02:20
-
02:11
-
02:02
-
01:59
-
01:50
-
01:46
-
00:57
-
00:52
-
00:49
-
00:43
-
00:43
-
00:39
-
00:10
- 13 февраля 2023
-
23:59
-
23:50
-
23:46
-
23:34
-
23:33
-
23:28
-
23:11
-
22:54
-
22:47
-
22:45
-
22:36
-
22:34
-
22:28
-
22:25
-
22:13
-
22:06