Юрген Клопп: не уйду из «Ливерпуля», на мне лежит огромная ответственность

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не собирается покидать команду, несмотря на неудачи в этом сезоне.



«Если оценить это, то трудные этапы начинались в конце моей работы в клубах. В «Майнце» сложный период был постоянным, если хотите. В «Боруссии» тяжёлыми были начало и конец.



Я не уйду. Я не могу это сделать. На мне лежит слишком большая ответственность, и я хочу здесь работать.



Сейчас сложные времена, и мне это не нравится. Но сейчас мы можем показать, в чём главная особенность «Ливерпуля» по сравнению с другими клубами. Мы верим во всё что угодно. Если болельщики поверят в меня, то мы сможем пройти через всё это вместе, и прекрасные времена снова настанут.



Возможно, этот сложный период уже слишком затянулся и для меня. Это действительно усложняет задачу, но я о подобном не думаю. Я здесь, и я предан делу на 100%.



Я уже говорил: после побед я чувствую себя их частью, а после поражений я ощущаю, что ответственность на 100% лежит на мне. Я всегда был таким, так что можете себе представить, какую большую ответственность я ощущаю сейчас. Мы сделаем все возможное, чтобы пройти через это и подготовиться к хорошему будущему.



Нужно сохранять спокойствие и действовать умно в нужный момент. Есть момент, когда я по-настоящему эмоционален. Сразу после проигранной игры. Все остальное время у меня совершенно ясный ум, я могу делать ту же работу, что и всегда. У меня достаточно опыта, чтобы знать, как нужно справляться с этим», – приводит слова Клоппа Sky Sports.

Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе: