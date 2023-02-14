Руководство «Челси» убеждено, что Поттер является одним из лучших тренеров мира

«Челси» не собирается увольнять Грэма Поттера с поста главного тренера в ближайшее время.
Как сообщает The Athletic, в руководстве лондонцев считают, что Поттера нужно оценивать по прошествии нескольких лет, а не по результатам ближайших месяцев. В «Челси» убеждены, что Поттер – один из лучших тренеров мира. Его не будут оценивать по тому, удастся ли «Челси» выйти в Лигу чемпионов по итогам сезона.
Боссы клуба полагают, что у Поттера было мало шансов достичь успеха с «Челси» сразу же, учитывая то, что он пришел в команду посреди предсезонки, а также получил большое количество новичков по ходу сезона. Также в руководстве считают, что тренеру не повезло с большим количеством травм.
В «Челси» ориентируются на успех Микеля Артеты в «Арсенале» – клуб поверил в него, несмотря на неудачи на стартовом периоде. Руководство «синих» считает, что Поттеру нужно время, чтобы встроить в команду всех новичков.
В субботу «Челси» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1) в матче 23-го тура АПЛ – у команды Поттера лишь 2 победы в 13 последних матчах чемпионата. Сейчас «Челси» занимает 9-е место в таблице и на 10 очков отстает от топ-4.
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