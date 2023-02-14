Месси проведёт встречу с «ПСЖ» по поводу продления контракта после матча с «Баварией»

Нападающий Лионель Месси проведёт встречу с «ПСЖ» по поводу продления контракта.



Активные обсуждения начнутся после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией», сообщает журналист Флоран Торшу.



Вскоре Хорхе Месси, отец форварда парижан, встретится с руководством клуба, чтобы обсудить продолжительность контракта и зарплату сына.



35-летний Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Его действующий контракт с французским грандом истекает в конце текущего сезона. В нынешнем сезоне Месси принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал 14 результативных передач.



Матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится сегодня, 14 февраля, в Париже на стадионе «Парк де Пренс», начало встречи – в 23:00 мск.

Сын Месси продемонстрировал вратарские навыки: